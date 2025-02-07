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Suudi Yetkililerden Umre İçin Aşı Düzenlemesi

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MENENJİT AŞISINDA YENİ DÜZENLEME

Umre için Suudi Arabistan’a gidenlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartı, yeni düzenlemelerle değişikliğe uğradı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA), menenjit aşısı zorunluluğunun askıya alındığını duyurdu.

AŞI ZORUNLULUĞU İPTAL EDİLDİ

Geçtiğimiz ay, menenjit aşılarını zorunlu kılan genelgenin iptaline yönelik talimatlar, Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren tüm havayollarına iletildi. 10 Ocak’ta yayımlanan ve artık geçerliliğini yitirmiş olan kararda, ülkeye giriş yapan Umreciler için menenjit aşısı şartı bulunuyordu. Menenjit aşısının, Suudi Arabistan’a girişten en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce yapılması gerektiği ifade ediliyordu.

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