Süvarinin İzinden Etkinliği Başladı

BÜYÜK TAARRUZ HATIRLATMASI

Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümünde “Süvarinin izinden” adlı etkinlik için Afyonkarahisar’a gelen motosiklet gönüllülerinin ikinci gün sürüşleri başladı. Gönüllüler, kentte 26 Ağustos Tabiat Parkı’ndan itibaren Milli Mücadele döneminde canlarını feda eden kahramanları anmak, daha iyi anlamak ve minnet duygusunu ifade etmek amacıyla bu rotada, 5. Süvari Kolordusu tarafından izlenen yolu takip ediyor. İkinci gün de adım adım “Süvarinin izinden” gidilerek Kütahya Dumlupınar’a ulaşılacak.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANIYOR

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, “Birinci günü tamamladıktan sonra yoğun duygularla ikinci güne başladık. Bugünkü rotamız yaklaşık 70 kilometre.” dedi. Kuru, beş süvari şehitliğine uğrayacaklarını ve Allıören’de Başkomutan Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği alana giderek Dumlupınar Anıtı’nda sürüşü sonlandıracaklarını belirtti. Duygulu anların yaşandığını ifade etti.

MOTOSİKLETLE ŞEHİTLİĞE ZİYARET

Gruptan Oğuz Çetin de etkinliğin son günü olduğunu vurguladı. Arazi sürüşünden ziyade asfalt sürüşü yapacaklarını hatırlatan Çetin, “Dumlupınar Şehitliği’ne giderek sürüşümüzü tamamlayacağız. İnsanın tüylerini ürperten bir duygu. Biz motosikletlerle çeşitli zorluklardan bahsederken burada süvarinin mermi altında ölüme doğru nasıl gittiğini düşünmek çok farklı. Bu vatanın kıymetini daha derin bir şekilde anlamamıza yardımcı oluyor.” diyerek hislerini ifade etti.