Suvermez Kapadokyaspor, Şampiyonluk Kutlaması Yaptı

SUVERMEZ KAPADOKYASPOR’UN TFF 3’ÜNCÜ LİG’E YÜKSELMESİ KUTLANDI

Suvermez Kapadokyaspor, TFF 3’üncü Lig’e yükselebilmek için gösterdiği başarıyı büyük bir sevinçle kutladı. Bölgesel Amatör Lig Play-Off finalinde Hendekspor karşısında oynanan maçı penaltılarla kazanarak zafer elde eden takım, şehirde bir tur atarak taraftarlarıyla buluştu. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde, oyuncular eğlenceli atmosferde sahneye çıkarak sevinçlerini paylaştı.

KUTLAMALARDA ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Suvermez Kapadokyaspor Kulübü Başkanı Emine Türkmen Demir ve diğer STK temsilcileri ile çeşitli kurumların yöneticileri kutlamalarda yer aldı. Etkinlikte havai fişekler ve ses, ışık gösterileri gibi çeşitli aktiviteler düzenlenerek kutlama coşkusu artırıldı.

TEŞEKKÜR MESAJI

Kulüp Başkanı Emine Türkmen Demir, şampiyonluk yolunda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da tüm teknik heyeti başarılarından dolayı kutlayarak, bu zaferin şehrin spor tarihinde önemli bir yer edineceğini belirtti.