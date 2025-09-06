Suwalki Koridoru, NATO İçin Kritik

SUWALKİ KORİDORU’NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Litvanya ve Polonya arasında yer alan ve Suwalki Koridoru olarak adlandırılan bu küçük kara parçası, askeri uzmanlar tarafından sıkça NATO’nun “en zayıf noktası” ve “tehlike bölgesi” olarak tanımlanıyor. NATO ve Rusya arasında bir çatışma çıkması durumunda, bu koridor kritik bir rol oynayabiliyor. Uzmanlar, Rusya’nın Belarus ile birlikte bu koridoru kapatmak için askeri müdahale yapması halinde Baltık ülkeleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya’nın Avrupa’daki NATO müttefiklerinden kopma ihtimalinin artabileceğini belirtiyor.

RUSYA’NIN ASKERİ HAZIRLIKLARI

Haziran 2025’te Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer, NATO’nun önümüzdeki dört yıl içinde potansiyel bir Rus saldırısına karşı hazırlık yapması gerektiğini ifade etti. Breuer, Rusya’nın 2029’a kadar her yıl yüzlerce tank ürettiğini ve bu tankların NATO’nun doğu cephesine yapılacak bir saldırıda kullanılabileceğini vurguladı. Ayrıca Suwalki Koridorunu, en zayıf noktalardan biri olarak değerlendirdi. Suwalki Koridoru, Polonya ve Litvanya arasında 65 kilometrelik bir şerit oluşturarak Baltık ülkelerini Avrupa’nın geri kalanıyla bağlarken, Belarus’u Rus toprağı Kaliningrad’dan ayırıyor. Bu koridor, NATO güçlerinin Baltık ülkelerine ulaşabilmesi için tek kara yolu olma özelliği taşıyor.

STRATEJİK YERİ VE SAVUNMA ÖNEMİ

Suwalki Koridoru’nun konumu, NATO’nun Orta ve Doğu Avrupa’daki savunma stratejisi açısından yaşamsal bir önem arz ediyor. Polonya’daki Jagiellonian Üniversitesi’nden Prof. Dariusz Kozerawski, bölgeyi “NATO ve Rusya’nın stratejik çıkarlarının kesiştiği hassas bir bölge” olarak tanımlıyor. Kozerawski, “Hayati önemi, Rus güçleri tarafından ele geçirilme ve üç NATO üyesi ülkeyi (Litvanya, Letonya ve Estonya) müttefiklerin karadan destek veremeyecek hale getirme ihtimalinden kaynaklanıyor” diyor.

Aralık 2015’te, dönemin Avrupa’daki ABD güçlerinin komutanı Korgeneral Ben Hodges, bu bölgenin zayıflıkları hakkında bilgilendirmede bulundu. 2018’de yayımlanan “Suwalki Koridorunu Güven Altına Almak: Strateji, Siyaset, Caydırma ve Savunma” başlıklı raporda General Hodges, koridorun NATO için kritik bir nokta olduğunu vurguladı ve bölgedeki askeri varlıkların güçlendirilmesine dair önerilerde bulundu. Prof. Kozerawski, “Suwalki Koridoru, Polonya için siyasi, ekonomik ve askeri açıdan yaşamsal öneme sahip” ifadelerini kullanıyor.

BALTIĞA GİDEN YOLUN ÖNEMİ

Gelişmiş yol ve demiryolu ağı, Baltık ülkeleriyle ticaretin bu koridor üzerinden yapılmasını sağlıyor. Ayrıca askeri lojistik anlamında da kritik önem taşıyor. Prof. Kozerawski, Suwalki Koridoru’nun “barış döneminde NATO güçlerinin burada dönüşümlü olarak konuşlandırılmasıyla sınır koruma desteği, ortak tatbikatların organizasyonu ve malzeme, cephane taşınması açısından büyük bir rol oynadığını” belirtiyor. Böylece bir kriz sırasında bu koridorun kontrolü, Baltık ülkelerine askeri ve insani destek жеткіlenmesine olanak tanıyabiliyor.

MEVCUT GÜVENLİK GÖRÜŞLERİ

Estonya, Letonya ve Litvanya ise, NATO’nun doğu cephesindeki sınırlarını güçlendirmek amacıyla ortak Baltık Savunma Hattı İnisiyatifi’ni hayata geçirdi. Polonya da buna benzer bir “Doğu Kalkanı Projesini” başlattı. Yetkililer, doğudaki sınırları güçlendirmek için bariyerler, dikenli teller ve askeri tesisler inşa etmeye başladı. Polonya, bu yıl gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) %4,7’sini savunmaya ayırmayı hedefliyor.

NATO’nun doğu cephesindeki askeri kabiliyetlerin artırılması amacıyla düzenli olarak çok uluslu tatbikatların yapılması gerektiğini düşünen Prof. Kozerawski, “NATO bu bölgede büyük tatbikatlar düzenlemiyor” diye ekliyor. Uzmanlar, Rusya’nın bir tehdit oluşturduğu konusunda hemfikir olsa da, Ukrayna’daki savaş süresince Suwalki Koridoru’na doğrudan bir saldırının olma olasılığının düşük olduğunu düşünüyor.

TATBİKATLAR VE RUSYA’NIN STRATEJİSİ

Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nün Direktör Yardımcısı Justyna Gotkowska, “Ukrayna’daki savaş devam ettikçe, Rusya’nın Baltık ülkelerine, Polonya ve diğer Avrupa ülkelerine saldırma ihtimali hala düşük” diyor. Ancak savaşın sona ermesi durumunda Rusya’nın NATO ülkelerine meydan okuma isteğinin artacağı öngörülüyor.

Aynı zamanda, Rusya’nın Kaliningrad’da büyük bir elektronik istihbarat tesisi kurarak NATO’nun doğu cephesindeki gözlem kabiliyetlerini geliştirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Belarus ve Rusya’nin sınır boyunca askeri tatbikatlara devam etmesi dikkat çekiyor. Mikey Kay, bu tatbikatların askeri yığınakları gizlemek için bir maske olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, Baltık ülkelerindeki gerilim ve kaygıların artışına dikkat çekiyor ve “Putin’in herhangi bir saldırısında ABD’nin NATO çerçevesinde destek vereceğine dair güven eksikliği var” diyor.