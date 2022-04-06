İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ’nin su zammına yönelik ördüğü oranı kabul ettiğini duyurdu.

Buna göre, suya yüzde 29 oranında zam yapıldı. İSKİ, suya kademe ve kullanım türlerine göre yüzde 68.34 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda zam talebinde bulundu. İSKİ’nin talebi üzerine İBB Meclisi dün olağanüstü toplandı.

AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Selim Bilmen, zam oranının revize edilmesini ve yeniden görüşülmesini istedi. Bilmen’in talebi üzerine oturuma ara verildi. 2.5 saatlik aranın ardından oturum tekrar toplandı.

İSKİ’nin yeni teklifini CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı sundu. Balyalı, ‘‘20-15 metreküp birinci kademe konut 8.33, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut 12.51, işyeri 22.40 TL olarak öneriyoruz” dedi. TÜFE oranının her ay otomatik olarak faturaya yansıtılması teklifini de

tekrar sundu.

TÜFE de çıkarıldı

AK Parti grubu, birim fiyatlarını kabul etti ancak TÜFE oranın suya her ay otomatik olarak yansıtılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine teklif, TÜFE önerisi çıkarılarak oya sunuldu ve yeni tarife oybirliği ile kabul edildi. Buna göre suya yüzde 29 zam yapılarak fiyatlar 5.56’dan 8.33’e yükseltildi. Ancak “insanı su kullanım hakkı” indirimi ile bu fiyat faturaya 7.21 olarak yansıyacak