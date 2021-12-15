Suya zam geliyor

Vatandaşa kötü haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde su fiyatlarına yüzde 17,80 oranında zam kararı alındı.

AK Parti ve MHP’nin mecliste kabul edilen teklifine göre Konut 1. Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5,56’dan 6,55 liraya, Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8,35 liradan 9,83 liraya, işyeri 14,95 liradan 17,61 liraya, ortak sayaç/ inşaat şantiyesi 9,83 lira, 5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1,39 liradan 1,63 liraya yükseltildi.

İnsani Su Hakkı yeniden kabul edildi

Öte yandan İSKİ tarafından geçtiğimiz ekim ayında kaldırılan her 2,5 metreküp için 0,5 metreküp ücretsiz su verilmesini içeren “İnsani Su Hakkı” mecliste yeniden kabul edildi