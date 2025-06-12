Suyun Kültürel Önemi Vurgulanıyor

SU KAYNAKLARI VE ÇEVRE SORUNLARI ÜZERİNE FARKINDALIK YARATMAK

ABD’li ressam Margaret Ross Tolbert’in öncülüğünde Likya bölgesinde hazırlanan ‘Proje Su’, su kaynakları ve çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu proje yalnızca bir yaşam kaynağı olan suyun değil, aynı zamanda kültürel, manevi ve tarihsel bir unsur olduğunu vurgulamak için geliştirildi. Sanatı, çevre farkındalığı ve kültürel hafızayı harmanlayan ‘Proje Su’ (Project Water: Leto Joins the Springs) kapsamında, Antalya’nın west kısmındaki Likya antik kentleri ve su kaynaklarıyla ilgili sorunlar kitaplaştırıldı. Tolbert’in bölgede yaşanan çevre sorunlarına dair resimleri de bu kitapta yer aldı. Proje, Doğa Araştırmaları Derneği, Sualtı Araştırmaları Derneği ve SAD-Akdeniz Foku Araştırma Grubu gibi birçok kurum ve bilim insanı tarafından destekleniyor.

KÜLTÜREL MİRASIN VE ÇEVRE SORUNLARININ VURGUSU

Margaret Ross Tolbert, ‘Aquiferious’ projesinin izinden yola çıkarak, Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki Likya bölgesinde benzer bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, proje ekibinden hidrojeolog Prof. Dr. Can Denizman ve gazeteci-yazar Yusuf Yavuz, bölgedeki kuruyan, kirlenen ve tehdit altındaki su kaynaklarını incelemek üzere geziler düzenledi. Tolbert, etkinliklerle bu bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çekmeyi ve su kaynaklarının korunmasını amaçladıklarını ifade etti.

AKİFERLERİN ÖNEMİ VE SU KRİZİNE DİKKAT

Tatlı suyun, özellikle akiferlerde ve yer altı sularında hayatın anahtarı olduğunu belirten Tolbert, “Suyun doğal sistemlerdeki hali, koruma ve iyileştirme için bir ölçüt niteliğindedir” diye konuştu. Su krizine ve akıllı su yönetimi konusuna dikkat çekerek, tarihi deneyimlerden yararlanmak gerektiğini vurguladı. “Biz suyuz, sularla birbirimize bağlıyız” diyen Tolbert, bu bağlamda sürdürülebilir su kullanımının önemine değindi.

PROJENİN TEMELİ VE KAYBEDİLEN HAFIZA

Tolbert, bu projeyi Türk su altı araştırmacısı Gökhan Türe ile başlattıklarını belirtti. Gökhan Türe ile birlikte birçok yer gezdiklerini ve onun kendisine akifer rotalarını çizdiğini aktardı. “Umarım Proje Su’yu tamamlayabiliriz” mesajı verdiğini de sözlerine ekledi. Bu sözlerin, projeye olan bağlılığı ve gelecek nesillere bırakmak istenen mirasın önemini göstermesi açısından büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

ÇEVRE ANLAYIŞINDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Tolbert, insanların yer altı su yollarıyla bağlantı kurmalarını ve kaynaklarının korunmasına yönelik bilinçlenmelerini hedeflediklerini belirtti. Teke Yarımadası’nın antik çağda Likya uygarlığının coğrafyası üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, bölgenin doğasının insan eliyle bozulmakta olduğunu ifade etti. Ayrıca, antik su yapıları ve Likya’nın büyülü coğrafyasına vurgu yaptı.

OTOYOL PROJESİ İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Proje ekibi, Elmalı Ovası ve Avlan Gölü gibi önemli doğal ve tarihi değerlerin yanı sıra, Finike-Demre-Kaş-Kalkan Otoyolu projesine de dikkat çekti. Bu projenin bölge halkı ve arkeolojik camia tarafından endişeyle karşılandığı belirtildi. “Bu bölge, Proje Su kitabına ve suyun binlerce yıllık öyküsüne ilham veren coğrafyalardan biri” ifadesine yer verildi. Otoyol projesinin, bölgedeki doğal ve kültürel mirasa zarar verebilecek etkileri olduğu vurgulandı.