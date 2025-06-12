Suzan Tosun, Son Yolculuğuna Uğurlandı

VEFAT EDEN SUZAN TOSUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında yaşanan diyalogla hafızalarda yer eden 93 yaşındaki Darülaceze sakini Suzan Tosun, İstanbul’daki son yolculuğuna uğurlandı. 1932 yılında Samsun’da dünyaya gelen Tosun, son dönemlerini Arnavutköy’deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nde geçirdi. Erdoğan’ın 31 Aralık’ta gerçekleştirdiği ziyaretinde Tosun ile yaptığı dokunaklı sohbet, kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı. Tosun’un “Kimsesizim” ifadesine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kimsesiz değilsin, biz varız biz.” sözleri, Darülaceze sakini için mutluluk kaynağı oldu.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YÜKSEKTİ

Suzan Tosun’un vefatının ardından Şişli’deki Darülaceze Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partinin yöneticileri ve Darülaceze sakinleri katıldı. Cenaze namazı sonrası Tosun, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KAYA’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Darülaceze ziyareti sırasında Suzan Tosun ile tanıştığını ifade etti. Kaya, “Türkiye olarak aslında Suzan Tosun’u, Sayın Cumhurbaşkanımızın Darülaceze’yi ziyaretindeki güzel sohbetiyle hatırlıyoruz. Suzan teyzemiz, ‘Benim kimsem yok’ dediğinde Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Biz varız biz.’ demişti. Bu görüntüler tüm Türkiye’de defalarca izlendi. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz kampta da bu görüntüleri izlettik ve ‘Biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Türkiye’deki 85 milyonun içinde yalnız, kimsesiz, yardıma muhtaç insanların hizmetindeyiz’ dedik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, teşkilatların Suzan Tosun için çok sayıda hatmi gönderdiklerini belirten Kaya, “Bu ülkede hiç kimse kimsesiz ve yalnız değildir. ‘Kimsesizim’ diyen herkesin yanında biz varız. Bugün bizim için duygusal bir gün.” dedi.

ÖZDEMİR’DEN DUA VE VEDA

AK Parti İl Başkanı Özdemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuruma ziyaretini hatırlatarak, “Hoş bir sohbet olmuştu. Suzan teyzemiz bugün aramızdan ayrıldı. Rabb’im bizleri cennetinde buluştursun inşallah. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz de burada son görevimizi yaparak, teyzemizi son yolculuğuna uğurladık.” ifadelerini kullandı.