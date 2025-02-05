Suzuki’den Yeni Modeller İçin Cazip Teklifler

SUZUKİ’DEN YENİ KAMPANYALAR

Suzuki, Yeni Swift’i tercih etmek isteyenler için cazip bir finansman sunuyor. Müşterilere yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve ek olarak 60 bin TL nakit alım desteği olanağı sağlanıyor. Şubat ayı boyunca, 4×4 B-SUV segmentinin öncüsü Suzuki S-Cross ve yenilenen Vitara modelleri için de benzer bir avantaj mevcut. Kullanıcılar, bu modellerde yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 100 bin TL nakit alım desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca, Suzuki’nin Jimny modeli de bu ay içinde yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi fırsatıyla dikkat çekiyor.

GARANTİLİ ALIM SEÇENEKLERİ

Suzuki, tüm araçları için Garantim ON programıyla 10 yıla kadar genişletilmiş garanti imkanı sunuyor. Dayanıklı yapısı, yüksek yakıt performansı ve konforu güvenlik ile birleştiren marka, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için şubat ayı boyunca avantajlı satın alma fırsatlarını hayata geçiriyor. Yeni Swift, sahip olduğu zengin donanım özellikleri ve düşük yakıt tüketimi ile 250 bin TL’ye yüzde 0 faizli kredi ve 60 bin TL nakit alım desteği ile alıcılarını bekliyor.

YENİ VİTARA VE S-CROSS’UN AVANTAJLARI

Güçlü ve iddialı tasarımıyla yenilenen Suzuki Vitara, Akıllı Hibrit teknolojisine sahip motor sistemini yüksek performans ve yakıt verimliliği ile sunuyor. Vitara, 100 bin TL’ye varan nakit alım desteği ve yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi avantajı ile satışa sunuluyor. Segmentinde öncü konumda olan S-Cross, AllGrip 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleriyle müşterilere sunuluyor ve bu model de şubat ayında yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 100 bin TL nakit alım desteği fırsatıyla satışta.

İKONİK JİMNY MODELİ

Suzuki’nin ikonik Jimny modeli, AllGrip 4×4 teknolojisi ve üstün sürüş yetenekleri ile öne çıkıyor. Hem şehir içi hem de arazi koşullarında performans sergileyen Jimny, bu ay boyunca yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi imkânı ile edinilebiliyor. Tüm bu teklifler ile Suzuki, SUV severlerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.