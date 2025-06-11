Svr All Str 2025’te Final Heyecanı

HEYECAN ZİRVEYE ULAŞTI

TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor All Star 2025’te büyük final öncesi bekleyiş yoğunlaştı. Peki, son finalist Sevgi mi oldu? Dördüncü finalist ise kim? Survivor’da büyük finale ismini yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan’ın ardından ikinci finalist de netleşecek. Final mücadelesinde Adem, Sevgi, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda bir araya geldi.

ADAM VE VOLKAN FİNALE ÇIKTI

Nefes kesen mücadelede, Sevgi ve Sevgi elendi ve finalde Adem ile Volkan karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu karşılaşmada, Adem rakibi Volkan’ı eleyerek Survivor’da ikinci finalist olmayı başardı. Üçüncü finalist olan Volkan da dikkatleri üzerine çekti. Dördüncü finalist hâlâ belirsizliğini korurken, son finalist ya Sevgi ya da Sevgi olacak.

FİNAL TARİHİ VE DETAYLAR

Batuhan Karacakaya’nın 273 galibiyeti, 164 mağlubiyeti mevcut. Adem’in 263 galibiyeti, 161 mağlubiyeti var. Sevgi, 193 galibiyet ve 134 mağlubiyetle dikkat çekiyor. Volkan ise 188 galibiyet ve 202 mağlubiyet ile yarışmaya devam ediyor. Bir diğer Sevgi’nin ise 12 galibiyeti, 184 mağlubiyeti bulunuyor. Büyük final, 11-12-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak olan finaller, saat 19:00’da başlayacak.