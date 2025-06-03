Swiatek, Svitolina’yı 2-0 Yendi

SWIATEK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) Polonyalı Iga Swiatek, Ukraynalı Elina Svitolina’yı 2-0 yenerek yarı finale geçti. Paris’te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final karşılaşmasında 5 numaralı seribaşı Swiatek, 13 numaralı seribaşı Svitolina ile karşı karşıya geldi.

MAÇIN AYRINTILARI

Dört kez Fransa Açık şampiyonu olan Swiatek, bir saat 41 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-1 ve 7-5 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla, turnuvada üst üste 26. galibiyetini alan Swiatek, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile karşılaşacak.