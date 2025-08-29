Sydv Çalışanları Greve Başladı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARI GREVE GİTTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Türkiye genelinde olduğu gibi Van’ın Erciş ilçesinde de greve başladı. Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası, 29 Ağustos 2025 tarihi itibariyle saat 09.00’dan itibaren SYDV çalışanları için grev kararı aldığını duyurdu. Bu grev duyurusunun ardından, ülke genelinde toplamda bin 3 SYD Vakfında 10 bin çalışanın greve katılacağı bildirildi.

GREVE KATILIM VE BASIN AÇIKLAMASI

Grev kararıyla birlikte Van’ın Erciş ilçesindeki SYD Vakfı çalışanları da eyleme başladı. Saat 09.00’da SYD Vakfı’nın bulunduğu Kaymakamlık binası önünde toplanan sendika üyeleri, burada düzenledikleri basın toplantısıyla greve başladıklarını duyurdular. Koop-İş Sendikası Erciş SYDV İşyeri Temsilcisi Uğur Işık, Erciş SYDV ve Aşevi personeliyle birlikte toplamda 43 personelin greve katıldığını belirtti.

BASIN AÇIKLAMASINDAKİ VURGULAR

Işık, yaptığı konuşmada, “Bizler yoksulun umudu, afetzedenin dayanağı, sistemin sessiz kahramanlarıyız. Bizi yok sayan hiçbir sözleşme ve protokol geçerli değildir. Bu grev bir çığlıktır. Bu grev bir hatırlatmadır. Biz varız. Biz güçlüyüz. Biz Koop-İş Sendikası çatısı altında örgütlü, bilinçli ve kararlıyız. Emeğimizin hakkını alıncaya kadar geri adım atmayacağız. Zafer direnen emekçinin olacak” ifadelerini kullandı.