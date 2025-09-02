Sydv İşçileri Grev Kararı Aldı

Türkiye GENELİNDE GREV KARARI

Türkiye genelindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında (SYDV) çalışan yaklaşık 8 bin 199 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden olumlu sonuç alınamayınca grev kararı aldı. Bu durum, çalışanların hakları ve geleceği açısından önemli bir adım oldu.

Bakan Göktaş’TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Basın Federasyonu’nda gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, “sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personelinin ek bir protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına dahil edildiğini” duyurdu. Bu yeni düzenleme ile birlikte, işçiler sözleşmeli personel haklarından faydalanma imkanına kavuştu.

PERSONELİN DEĞERİNE VURGU

Bakan Göktaş, “Bu zamana protokoller hep ek protokol şeklinde yapılmış. Bu yıl içerisinde iki farklı düzenlemeyle personelimize iyileştirmelerde bulunduk. Dolayısıyla onların da aslında 2016 yılından bu yana karşılaştıkları bazı sıkıntıların önüne geçmiş olduk. Her bir personelimiz bizler için çok değerli, çok kıymetli ve onların herhangi bir hak kaybı yaşamamasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda da bugün SYDV çalışanlarının ek protokol kapsamında Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alındıklarını ifade etmek istiyorum. SYDV personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.