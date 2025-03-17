SYRIZA, Çafos’un İstifasını Talep Etti

YUNANİSTAN’IN MUHALEFETİNDEN İSTİFA TALEBİ

Yunanistan’da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)” ifadesini kullandığı iddiasıyla Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos’un istifasını istedi. SYRIZA’nın basın sözcüsü Yorgos Karameros, Yunan devlet televizyonu ERT’de katıldığı bir programda, Çafos’un ekonomi analistliği döneminde bu ifadeyi kullandığını söyleyerek, bunun tamamen kabul edilemez olduğunu vurguladı.

KARAMEROS’UN YORUMLARI

Karameros, “Bu ifadenin kullanılması büyük bir hata. KKTC yazıp özür dilememek olmaz.” şeklinde açıklamalarda bulunarak, Çafos’un derhal istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÇAFOS’UN YANITI

Yunanistan Enerji Bakan Yardımcısı Nikos Çafos, gelen tepkilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Çafos, “Muhalefet, dört yıl önce yaptığım ve daha sonra sildiğim bir paylaşım üzerinden bana yükleniyor. Kimsenin benim vatanseverliğime, vatanıma ve Kıbrıs’a olan bağlılığıma şüpheyle bakmasına izin vermem.” ifadelerini kullandı. Çafos, 14 Mart’ta Yunanistan’daki kabine değişikliği sonrasında Enerji Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştı.