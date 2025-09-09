Sys Grup, DSEI 2025’te Yer Alıyor

YENİ FUARDA TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİ TEMSİL EDİYORLAR

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), 2-5 Eylül tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen MSPO fuarının ardından, 9-12 Eylül’de Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen DSEI 2025 etkinliğinde Türk savunma sanayisini temsil ediyor. SYS Grup şirketleri, Polonya’daki bu önemli savunma buluşmasına katılım sağlayarak, hemen ardından Birleşik Krallık’a geçiş yaptı ve 12 Eylül’e kadar sürecek DSEI 2025’te ürünlerini sergilemeye başladı.

AEI SYSTEMS FUARDA ÖNE ÇIKIYOR

DSEI 2025, uluslararası önemiyle SYS Grup için ayrı bir anlam taşıyor. Grup bünyesindeki AEI Systems, dünyada yalnızca üç orta kalibre top üreticisinden biri olarak fuarda ev sahibi konumunda bulunuyor. AEI Systems, UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirdiği 30x113mm düşük geri tepmeli orta kalibre top konseptiyle dikkat çekiyor.

STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİNE ÖNEM VERİYORLAR

CANiK, büyük kalibre silah üretimindeki uzmanlığı ve yenilikçi entegrasyon çözümleriyle SYS Grup’un küresel savunma projelerindeki payını artırmayı amaçlıyor. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki savunma sanayi iş birliğinin son dönemde artan ivmesine yeni projeler ve iş birlikleriyle katkıda bulunmayı hedefleyen SYS Grup, fuarda yapacağı görüşmelerle uluslararası savunma sanayii ekosistemindeki stratejik rolünü güçlendirmeyi öngörüyor.

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel, şirketlerinin 60 yılı aşkın süredir ürettikleri binlerce orta kalibre top ile dünyada kendilerini kanıtladıklarını belirtti. Angel, “SYS Grup bünyesine katılmamızın ardından üretim kapasitemiz önemli ölçüde arttı ve bugün dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki en büyük tedarikçilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ VE HIZLI İLERLEME

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral ise, grup içindeki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şunları ifade etti: “2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan, yarım asrı aşkın bilgi birikimine sahip AEI Systems; düşük geri tepmeli 30×113 mm VENOM LR başta olmak üzere sektörde öne çıkan ürünleriyle grubumuzun gücünü daha da artırdı. Ayrıca, UNIROBOTICS’in hızla artan entegrasyon kabiliyetleri ve CANiK’in büyük kalibre silah üretimindeki başarısı, ürünlerimizin dünya çapındaki önemli projelerde yer almasını hızlandırmış durumda. Bu gelişmeler SYS Grup’un konsolide ciro hedeflerine yaklaşmasını sağlarken, yüksek katma değerli ihracat ile ülkemize de güçlü bir katkı sunmaktadır.”