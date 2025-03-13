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Szymanski Fenerbahçe Tarihine Geçti

SEBASTIAN SZYMANASKI TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynanan maçta 2 gol atan Sebastian Szymanski, bu başarılı performansıyla dikkat çekti. 45 ve 73. dakikalarda İskoç takımının kalesine topu göndermeyi başaran Szymanski, 2008 yılındaki Sevilla karşılaşmasında Deivid’den sonra Avrupa kupalarının eleme turlarında deplasmanda 2 gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak tarihe geçiyor.

MÜSABAKADAKİ PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Polonyalı futbolcu, sadece golleriyle değil, maç boyunca sergilediği performansla da büyük beğeni topladı. Szymanski’nin gösterdiği bu üst düzey performans, Fenerbahçe’nin Avrupa’daki başarısı için önemli bir katkı sağladı.

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