T.B.M.M Tatil Dönemi Başladı

TBMM TATİLİ BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu yaz tatil dönemine girmiş durumda. Asıl olarak 1 Temmuz’da başlaması planlanan tatil, Meclis’in yoğun gündemi nedeniyle 21 Temmuz’a ertelenmiş. Şu anda herkes, TBMM’nin yeni dönemde ne zaman açılacağını merak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatiline dair tüm detaylar, haberin devamında bulunuyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin sona ermesinin ardından 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yeniden çalışmalara başlayacak. Meclis üyeleri, yeni dönemde önemli gündem maddelerini görüşmek üzere yeniden bir araya gelecek. Tatil süresince tamamlanan hazırlıklar ile TBMM’nin açılmasıyla birlikte yasama faaliyetleri hız kazanacak ve ülke geleceğini etkileyecek kararlar alınacak. Vatandaşlar, Meclis’in yeni dönemdeki çalışmalarını dikkatle izlemeye devam edecek.

ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair karar ise Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu doğrultuda, TBMM’nin normalde 1 Temmuz’da başlaması beklenen tatiline rağmen çalışmalarına devam ettiği duyuruldu. Genel Kurul’un 20 Temmuz’da yapılan 113. birleşiminde ise Meclis’in 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girmesine karar verildi.