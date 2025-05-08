T.B. Şahıs Serbest Bırakıldı, Tehdit Etti

BOŞANDIĞI EŞİ VE KIZINI TEHDİT EDEN ŞAHIS SERBEST KALDI

Ankara’da, boşandığı eşine ve kızına yönelik tehditlerde bulunan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, İstanbul’da sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu’nun görüntülerinin gönderilmesi ile başladı. 10 yıl önce T.B. ile H.E. boşandıktan sonra, geçen yıl H.E’nin yeni bir evlilik yapması üzerine T.B. tarafından tehdit edilmeye başlandı.

TEHDİTLERİN ARDINDAN GELEN GÖZALTILAR

Anne H.E. ve kızı B.B., T.B.’nin sahte hesaplardan devam eden tehditlerine maruz kalmayı sürdürdü. 6 Mayıs’ta, T.B. kızı B.B.’ye Bahar Aksu’nun öldürülme anlarının yer aldığı bir videoyu göndererek, “Sıradaki, kendini hazırlasın” şeklinde tehditte bulundu. B.B. ve annesi, bu tehdidin ardından polis merkezinden yardım alarak şikayette bulundu. T.B., polisin araya girmesiyle gözaltına alındı ve ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli T.B. hakkında, 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı. Ancak, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. Bu durum, H.E. ve B.B.’nin güvenliğini tehdit eden bir durum olarak değerlendiriliyor.