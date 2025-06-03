T.Bahçeli: T.E.D, T.B. Olarak Geçerli

DEVLET BAHÇELİ’DEN BAYRAM MESAJI

Milli birlik ve beraberliğin önemi üzerine vurgu yapan Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı ile terörsüz Türkiye hedefine ulaşmanın ortak amaç olduğunu ifade ediyor. Mesajında, “Kurban ibadeti, Cenab-ı Allah’ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkânlarından birisi olarak dini ve milli hayatımızda mühim bir mevkii bulunmaktadır” şeklinde belirtiyor. Bahçeli, bu ibadetin derin manasını Hakk’a yakınlık, halka fedakârlık ve garip gurebaya ferahlık olarak tanımlıyor. Yeniden kurban ibadeti yapmanın ve bayram coşkusuna ulaşmanın kendileri için önemli olduğunu dile getiriyor. Eğer bayramlar, gerçek anlam ve ruhuyla kutlanırsa, dargınlıkların ve sorunların etkisinin azalacağını vurguluyor.

BAYRAM RUHUNUN ÖNEMİ

Inancın ve insani değer yargılarının temelinin sabır, sadakat, samimiyet ve sağduyu olduğunu belirten Bahçeli, sevgi ve saygıyla çevrili bir hayat planının toplumun maddi ve manevi olarak güçlendireceğine dikkat çekiyor. Bu değerleri hayatın her alanına yaydıkça kalıcı huzur ve barış ortamının sağlanabileceğini ifade ediyor. Türk milletinin iyiliksever ve barışsever kimliğe sahip olduğunu belirterek, “bu nedenle hain kıskaçların ve husumete kadar varan kıskançlıkların hedefi olmaktadır” diyor. Gelecekte olası düşmanca saldırılara karşı herhangi bir kayıptan söz edilemeyeceğini vurguluyor. Türkiye’nin yeni bir yüzyılda iddialı ve iradeli bir ilerleyiş kaydettiği mesajını veriyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, Türkiye’nin başarı ve istikrarının, lider ülke olma hedefinin, milletin ortak çabasına bağlı olduğunu ifade ediyor. Terörsüz Türkiye idealinin, geleceğe dair tarihi bir kazanım olacağını belirtiyor. Her bireyin yaşamını bayram gibi yaşaması gerektiğini söyleyerek, bayramların barışmanın ve dayanışmanın dönemi olduğunu hatırlatıyor. “Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak,” diyor. Bayramın özündeki manevi değerlerin, bireysel ayrılıklara karşı kalıcı cevaplar sunduğunu vurguluyor. Türk milletinin güçlü geleneği ve milli değerleri ile yeni bir yüzyıla adım attığını da sözlerine ekliyor.

HİZMET VE MÜCADELE AZMİ

Türkiye’nin altın fırsatlarını kaçırmaması gerektiğini belirten Bahçeli, sorumlulukların bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ülkenin bayram ruhunun kökleşmesi için insanların açık ve şeffaf bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade ediyor. Türk milleti olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. “Ülkemize ve ülkülerimize şuurla sahip çıkmalıyız,” diyor. Kardeşlik hukukunun yanındayken, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın artması gerektiğini hatırlatıyor. Komplolar ve düşmanca eylemler karşısında tedbir almak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek gerektiği mesajını veriyor.

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Bahçeli, “Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum” diyerek mesajını sonlandırıyor. Müslüman âleminin huzur ve güvenlik içinde yaşamasını umarak, Türk-İslam coğrafyasındaki kardeşlerinin bayramını tebrik ediyor. Kurban bayramında yollara düşen vatandaşların trafik kurallarına uymalarını söyledikten sonra, “Kurban bayramımız mübarek olsun,” diyerek kutlamasını yapıyor.