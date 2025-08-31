Gündem

T. Başerer, Evinde Ölü Bulundu

t-baserer-evinde-olu-bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerindeki bir binada saat 17.00 sularında yaşanan olayda, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı durumu tespit etmek için dairesine gitmeye karar verdi. Avukat, kapıda kimsenin olmaması üzerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Kapıyı açan ekipler, dairenin içinde Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Hayatını kaybeden Tahire Başerer’in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne taşındı.

ÖNEMLİ

Flaş

Okula Dönüş Yoğunluğu Başladı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda okulların açılmasına yaklaşırken yoğunluk artıyor. Üniversite öğrencileri ve tatilciler geri dönüyor; otobüs firmaları yoğunluğun bir hafta süreceğini belirtiyor.
Flaş

“Suçları Azaltın, Yoksa Biz Geliriz.”

ABD Başkanı Donald Trump, Illinois Valisi JB Pritzker'ı Chicago'daki suç sorununu acilen çözmesi konusunda uyararak, gerekirse federal müdahale tehdidinde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.