T. Başerer, Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerindeki bir binada saat 17.00 sularında yaşanan olayda, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı durumu tespit etmek için dairesine gitmeye karar verdi. Avukat, kapıda kimsenin olmaması üzerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Kapıyı açan ekipler, dairenin içinde Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu Başerer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Hayatını kaybeden Tahire Başerer’in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne taşındı.