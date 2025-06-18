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T. Basketbol Federasyonu, Hakem İlgisi

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile oynadıkları karşılaşmayı yöneten hakem Yener Yılmaz’ın bir daha maçlarında görev almayacağını duyurdu. Arseven, bu konuda açıklamada bulundu.

FEDERASYONLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Arseven, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Final serisi ilk maçımızda yaşanan skandal hakem performansının ardından bugün federasyonumuzla bir görüşme gerçekleştirdik. Federasyon yetkilileri tarafımıza, ilgili hakemin bir daha maçlerimize verilmeyeceğinin sözünü verdiler.” sözlerini kullandı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bu yaklaşımını önemsediklerini vurgulayan Arseven, federasyona teşekkür ettiklerini belirtti.

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