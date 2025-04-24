T.C. Çevre Bakanlığı İnceleme Başlattı

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzla’daki İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arıtma tesisindeki çamur silosunda oluşan çökme ile ilgili olarak hızlı bir inceleme süreci başlattığını duyurdu.

TEDBİRLER ALINDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çamur silosunda meydana gelen çöküş sonrasında bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin acil olarak bölgeye yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, silodan çevreye yayılan atıkların bulunduğu dere yatağına karışmaması için gerekli önlemlerin alındığı ve inceleme sürecinin başladığı belirtildi.