T.C. ÇEVRE, ŞEHİRİCLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Güncel Bilgilendirme Toplantısı, ATSO’da yapıldı

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arasında gerçekleştirilen “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı”, ATSO’nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının açılışında ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya’da Türkiye’yi ilgilendiren önemli bir toplantı düzenlediklerini belirtti. Yangın yönetmeliği ve uygulamaları üzerine ATSO olarak sürekli görüşlerini aktardıklarını vurgulayan Hacısüleyman, “Görüşlerimizi yazılı olarak Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızda düzenlenen ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ komisyon toplantısında önerilerimizi sunduk. Çıkacak olan yönetmeliği ‘mükemmel’ olarak değil, ‘uygulanabilir’ olması açısından değerlendirmeliyiz. Toplantımızın amacı da saha ile masa arasındaki farklılıkların en aza indirilmesidir” dedi.

TESCİLLİ BİNALARDA YAŞANAN SORUNLAR

Yangın yönetmeliği konusunun uzun bir süredir gündemlerinde bulunduğunu dile getiren Hacısüleyman, “Yaşadığımız felaketten sonra, denetimlerin ve daha önce fazla gündeme gelmeyen binalardaki yangın tedbirleri ve uygulamalarındaki boşlukları görme fırsatını bulduk. Eksiklerimiz var mı? Evet. Ancak yönetmelikteki bazı maddelerin Antalya’da yaygın ve başarılı bir şekilde uygulandığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Antalya’nın Kaleiçi bölgesindeki tescilli binalarla ilgili yönetmelik uyuşmazlığının ülke genelinde benzer sorunlarla karşılaşabileceğini kaydeden Hacısüleyman, bu durumu şöyle açıkladı: “Tescilli binalarımızda İtfaiye Müdürlüğü’nün yangın yönetmeliğini uygulama çabası, Koruma Kurulu’nun bu tarihi binaları koruma yaklaşımı ile zaman zaman çelişiyor. Bir kurum ‘Buraya rapor veremem’ derken, diğeri ‘Burası koruma altında, sakın bir değişiklik yapmayın’ diyor. Bu sorun sadece Kaleiçi bölgesinde değil, İstanbul Fatih’te, Safranbolu’da ve ülkemizin birçok yerinde görülüyor. Otellerimizin ruhsatları askıya alındı, bazıları iptal edildi, yenilerine ruhsat verilmedi. Bu durum ciddi sorunlar doğuruyor. Turizm, ülkemizin ana gelir kaynaklarından biri. Dolayısıyla turizmde yaşanan en ufak olumsuzluk, yalnızca ülkemizin ekonomisini değil, Antalya ve İstanbul gibi turistik merkezlerin ekonomisini de derinden etkiliyor.”

CAN GÜVENLİĞİ HERKESİN ÖNCELİĞİ

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, toplantıda can güvenliğinin herkesin bir numaralı önceliği olduğunu vurgulayarak, “Dolayısıyla tüm işletmelerimiz, bu yönetmeliğin getirdiği şartlara uyum sağlamak için büyük bir çaba içinde. Ancak mevcut tesislerimizin birbirinden farklı nitelikleri ve ihtiyaçları olduğu da bir gerçek” dedi. Çandır, talepler doğrultusunda ilgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Türkiye Turizm Meclisi Başkanlık Divanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ı ziyaret ettik. Bu görüşmenin ardından, piyasada arz yetersizliği bulunan malzemelerin temini için işletmelere 31 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanıyan mevzuat düzenlemesi yayımlandı” diye ekledi.

SUNUM VE İNTERAKTİF OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantının ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Bilgilendirme” başlıklı sunumunu gerçekleştirerek, yeni taslağın getirdiği düzenlemeler ve uygulamada öne çıkan değişiklikler hakkında katılımcılara bilgiler sundu. Toplantı, Bakanlık uzman ve yetkililerinin katılımcıların yönelttiği soruları yanıtladığı interaktif bir oturumla sona erdi. Yangın güvenliğiyle ilgili güncel gelişmelerin, mevzuat düzenlemelerinin ve yeni yönetmelik taslağının ele alındığı bu etkinliğe; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, Alanya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, Manavgat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Kumluca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sarı, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.