T.C.M.B. Anketi Sonuçları Açıklandı

TÜFE BEKLENTİLERİNDE HAFİF YÜKSELİŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını gözler önüne serdi. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,66 seviyesinden 29,69’a hafif bir artış gösterdi. Aynı zamanda, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan 22,84’e düşerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,08’den 16,92’ye geriledi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi, geçtiğimiz anket döneminde 43,72 TL iken, bu ay 43,96 TL’ye yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 47,70 TL’den 48,36 TL’ye çıkarak artış gösterdi. Bunun yanı sıra, anket sonuçlarında 2025 ve 2026 büyüme tahminleri sabit kaldı. Katılımcılar, mayıs ayındaki tahminlerle aynı şekilde sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 seviyelerini korudu.

Ankette yer alan katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu dönemde yüzde 42,85 oldu. Para Politikası Kurulu’nun bir sonraki toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 40 olarak ifade edildi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi’ne 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden olmak üzere toplam 72 katılımcı görüş bildiriyor. Bu anket, ekonominin genel gidişatını anlamak açısından oldukça önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.