T.C.M.B. Başkanı Karahan, Enflasyon Sürecini Açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Enflasyon Değerlendirmesi

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE PARA POLİTİKALARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisinin “tahmin ve belirsizlik aralığı beklentilerimizle uyumlu” olduğunu dile getirdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yapılan bilgilendirme toplantısında, Karahan, milletvekillerinin enflasyonla ilgili sorularını yanıtladı. Dezenflasyon süreci için talep ve beklenti yönetimi yoluyla parasal sıkılığı sağladıklarını aktaran Karahan, bu sürecin birkaç yıla yayılacağını belirtti. “Yüzde 75’ten tek haneye inmesi öyle bir yıl içinde çok mümkün olmuyor” ifadesini kullanan Karahan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı şokların sürecin içinde olabileceğine dikkat çekti.

PİYASALARDAKİ ÇALKANTILAR VE GÜVEN YARATMA

Son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar hakkında bilgiler veren Karahan, bu süreçte TCMB’nin piyasaya güven vermek için proaktif bir yaklaşım benimsediğini vurguladı. “Yaşanan çalkantının makro finansal istikrarı bozmasına izin vermedik” diyen Karahan, araçlarını doğru zamanda kullanarak olumsuz etkilerin en aza indirildiğini kaydetti. Yüksek döviz talebi dönemlerinde rezervleri döviz likiditesi sağlamak için kullandıklarını ekleyen Karahan, “Araçlarımızı bütün ölçekte kullanarak piyasaları sakinleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

REZERV YETERLİLİĞİ VE STRATEJİLER

Karahan, rezerv yeterliliğinin tam olarak sağlanmadığını kaydetti ancak, kısa vadeli borç oranına göre, bazı ölçütlerde yeterli seviyede rezerv bulundurduklarını belirtti. Sürekli döviz kitleleri bulundurmanın önemini vurgulayan Karahan, “İlk önceliğimiz likidite koşullarının olumsuz etkilenmemesi” dedi. Ayrıca, Türk Lirasına duyulan ilginin artması için uygulamaların süreceğini söyledi ve cari denge konusuna da değinerek, 2025 yılı için beklentilerinin olduğunu açıkladı.

ŞEFFAFLIK VE MÜDAHALELER

Karahan, TCMB’nin şeffaflık konusundaki eleştirilere de değinerek “Bankamız şeffaflık noktasında dünyada gerçekten sayılı merkez bankaları arasında” ifadesini kullandı. Merkez Bankası’nın aldığı önlemler sayesinde piyasada büyük dalgalanmaların engellendiğini vurgularken, müdahaleler konusunda erken hareket edilmediği yönündeki eleştirileri ise, “Yurt dışı kaynaklı gelişmeler nedeniyle yüksek döviz talebi seyrini izlemekteydik” şeklinde yanıtladı.

ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Son olarak, büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiye de değinen Karahan, “Büyüme eskiye göre bir miktar daha düşük” açıklamasını yaptı. Talepte denge sağlanmasının önemine vurgu yaparak, zirai donun enflasyona etkisinin “0,4 puan kadar olabileceğini” ifade etti.