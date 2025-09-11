T.C.M.B. Bugün Faiz Kararını Açıklayacak

FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK TOPLANTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan başkanlığında 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla faiz kararını duyuracak. Şu anki faiz oranı yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

BEKLENTİLER VE ANKET SONUÇLARI

TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre, politika faizinin 300 baz puan azalarak yüzde 40’a düşmesi bekleniyor. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler ise eylül ayı itibarıyla TCMB’nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekmesini öngörüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu için belirlediği politika faizi beklentisinin medyanı yüzde 36,5 olarak kaydedildi. 23 Ocak tarihindeki ilk toplantıda TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirmişti. Bu karar, Merkez Bankası’nın 18 ay aradan sonra faiz indirimine geçişinin ilk adımı oldu.

TOPLANTI TARİHLERİ VE FAİZ DEĞİŞİKLİKLERİ

PPK, 6 Mart’taki ikinci toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’ten yüzde 42,5 olarak belirledi. 2025 yılı için toplantı sayısı da 12’den 8’e düşürüldü. 20 Mart’ta borsa ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yapılan ara toplantıda, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’ya yükseltildi. Politika faizi ise yüzde 42,5’te sabit tutuldu. 17 Nisan’da yapılan üçüncü toplantıda, politika faizi 250 baz puan artarak yüzde 46’ya çıkarıldı. 19 Haziran toplantısında ise politika faizi yüzde 46’da sabit kaldı.

YIL SONU MAKSATLI TOPLANTILAR

24 Temmuz tarihli toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmişti. PPK, 2025 yılı için daha önce belirlenen toplantı sayısını 8’e indirerek, 11 Aralık’ta yapılacak son iki toplantıyı 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.