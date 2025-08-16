T.C. Merkez Bankası Enflasyon Tahminleri Açıklandı

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE ETKİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak 2026’da milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş artışlarına dair önemli bilgiler sunuyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın duyurduğu projeksiyona göre; 2025 yıl sonu enflasyonu %25 ile %29 arasında olabiliyor. Bu durum, maaş zammında farklı senaryoların ortaya çıkmasına neden oluyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin her 6 aylık dönemde yalnızca ikinci yarı enflasyonu kadar zam alabildiği biliniyor. Buna karşın, memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Memurların Ocak 2026 zammı, toplu sözleşme artışı ile bu farkın birleşimi ile belirlenecek. Maaş artışlarının kesinleşmesi için ise 2025’in ikinci yarısına ait enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

TÜİK VERİLERİ VE İLERİKİ SÜREÇLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu önemli veriyi 3 Ocak 2026’da duyuracak. Ayrıca, memurlar için 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarını netleştirecek toplu sözleşme süreci de devam ediyor. Memur-Sen, taleplerini iletirken hükümetin ilk teklifini açıkladığı biliniyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa, konu Hakem Kurulu’na taşınacak.