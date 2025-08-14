T.C. Merkez Bankası Sıkı Politika Sürdürüyor

ENFLASYON RAPORU AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, “2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 25-29 aralığında olduğunu, 2026 yılında ise enflasyonun yüzde 13-19 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi. TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yukarıda belirttiği aralıkta kalacağını, 2026 yılında ise enflasyonun daha düşük seviyelerde seyredeceğini ifade etti.

SIKI PARA POLİTİKASI ETKİLERİ

Karahan, “Sıkı para politikasının sonuçlarını kademeli olarak almaya devam ediyoruz. 2024 Haziran’dan bu yana enflasyondaki düşüş kesintisiz devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi. Sıkı para politikasının talep kompozisyonunu daha dengeli hale getirdiğini belirten Karahan, özel tüketimin ilk çeyrekte yıllık büyümesinin yavaşladığını kaydetti.

TÜKETİMDE İVME KAYBI

Karahan, “Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybının devamına işaret ediyor. Talep şartlarının dezenflasyonist etkisi öngörülerimizle uyumlu şekilde arttı. Temmuz ayına ilişkin geçici veriler dış ticaret dengesinde iyileşmeye işaret ediyor. Bu görünüm altında cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 1,3 civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

AĞUSTOS İÇİN ÖNCÜ VERİLER

Dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Karahan, “Enflasyon, tahmin aralığının üst bandının bir miktar altında gerçekleşti. Tüketici enflasyonu Temmuz’da 2024 Mayıs zirvesine kıyasla 42 puan düşük kaydetti. Ağustos öncü verileri, eğilimin devamına işaret ediyor. Enflasyon son üç ayda piyasa beklentilerinden düşük gelse de hizmetteki atalet tahminlerimizin üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KİRA ENFLASYONU VE GELECEK GÖRÜŞLER

Karahan, geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin yüksek kalemlerin dezenflasyonu yavaşlattığını kaydederek, “Önümüzdeki iki ayda özel üniversitelerin ücretlerindeki gelişmelerin etkisini takip edeceğiz. Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Enflasyon beklentileri gerileme kaydetti. Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor” dedi.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDİYOR

Karahan, “Sıkı para politikasını sürdürmeye ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak” açıklamasında bulundu ve Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin mayıs itibarıyla tekrar başlamasıyla birlikte bu durumun piyasalardaki risk ve oynaklık göstergelerini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

ARA HEDEFLER BELİRLENECEK

Karahan, orta vadeli tahminlerin sunulmasına ilişkin çerçevede değişiklik yapıldığını belirterek, “Yeni yaklaşımla, enflasyon raporu tahminlerine ilave olarak, yıl sonu odaklı ara hedefler ilan edilmeye başlanacak. Olağanüstü gelişmeler olmadıkça bu hedefler değiştirilmeyecek” dedi.

GELECEKTE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Karahan, “2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz” ifadelerini sonlandırdı.