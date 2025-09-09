T.D. 25 Yıl Hapis Cezası Aldı

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü nedeniyle 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ’ın ölümüne neden oldu. Nüfus cüzdanında belirtilen tarihe göre 4 Kasım 2024’te Adnan Menderes Caddesi’nde gerçekleşen bu kazada, T.D. kontrolündeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç, caddede yaya geçidinden karşıya geçmekte olan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan çocuk, refüje düşerek ağır yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak, Zühre Deniz Akdağ bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından sürücü T.D.’nin 3,34 promil alkollü olduğu belirlendi ve gözaltına alındı. Daha sonra mahkeme tarafından tutuklandı.

SANIK DAVASI DEVAM EDİYOR

Tutuklu sanık T.D.’nin yargılanması, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdü. Duruşma sırasında T.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, duruşmada daha önceki mütalaasına atıfta bulunarak, “bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçlaması için öngördüğü 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar olan ceza talebini değiştirdi. Savcı, yeni mütalaasında sanığın “olası kastla öldürme” suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME KARARI VE SONUÇ

Savunma hakkını kullanan sanık T.D., “Elimden geleni yaptım, fren yaptım ama kazayı engelleyemedim” diyerek olayı açıklamaya çalıştı. Ancak mahkeme heyeti, T.D.’yi “olası kastla öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu kaza, toplumda büyük bir üzüntü ve infiale neden oldu.