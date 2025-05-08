Spor

T.F.F. Haftanın Hakemlerini Duyurdu

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HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, bu haftanın hakemlerini belirledi. Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

MAÇLARIN HAKEMLERİ

Diğer maçlarda görev alacak hakemler ise şu şekilde sıralanıyor: Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşmasında Burak Pakkan, Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor maçında Kadir Sağlam, TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor mücadelesinde Ozan Ergün, Eyüpspor ile Kasımpaşa maçında Adnan Deniz Kayatepe, Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK karşılaşmasında Ümit Öztürk, Beşiktaş ile Adana Demirspor mücadelesinde Çağdaş Altay, Göztepe ile Atakaş Hatayspor maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor karşılaşmasında ise Arda Kardeşler görev alacak.

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