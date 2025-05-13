T.G. Ve F.T. Gözaltına Alındı!

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydın’da, 18 Mart’ta Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı T.G.’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili olarak sürüyor. T.G., evde çıkan yangını çıkarma şüphesiyle ve bu yangın sonucunda eşinin ve iki çocuğunun yaşamını yitirmesi nedeniyle gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Polis, olayla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle T.G.’nin kız arkadaşı F.T.’yi de gözaltına aldı. Her iki şüpheli, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Yeşil Mahalle’de 18 Mart’ta yaşanan yangın, T.G.’nin evinde çıkmıştı. Bu yangın sonucunda T.G.’nin eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Yangın anında T.G.’nin evde bulunmadığı, iş yerinden döndükten sonra, eşi ve iki çocuğunun öldüğünü öğrenince baygınlık geçirdiği ifade edildi.