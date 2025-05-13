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T.G. Ve Kız Arkadaşının Gözaltına Alındı!

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydın’da 18 Mart’ta meydana gelen yangın olayıyla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Olay, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.’nin evinde gerçekleşti. T.G., evde çıkan yangının sebebi olma, eşi ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olma şüphesiyle gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Polis, gelişmeler doğrultusunda T.G.’nin kız arkadaşı F.T.’yi de olaya ilişkin gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YANGININ SEBEBİ NEYDİ?

Yeşil Mahalle’de 18 Mart’ta T.G.’nin evinde çıkan yangın sonucu, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşındaki iki çocuğu hayatını kaybetti. T.G.’nin yangın esnasında evde bulunmadığı ifade edildi. Gece mesaisinden dönen itfaiye personeli T.G., eşi ve çocuklarının yangında yaşamını yitirdiği haberini aldığında baygınlık geçirdi.

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