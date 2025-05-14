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T. Galatasaray 1-0 T. Spor

Trabzonspor Galatasaray Maç Skoru Güncellemeleri

Maç Durumu

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadele 1-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle sürüyor. Maçta son dakika gelişmelerini takip etmek isteyen futbolseverler için canlı anlatım ve goller güncelleniyor. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.

Maç Başlangıcı ve Mekân

Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki bu önemli karşılaşma bu akşam saat 20.45 itibarıyla başladı. Maç, Gaziantep’te gerçekleşiyor ve taraftarlar, takımlarının performansını büyük bir heyecanla izliyor.

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