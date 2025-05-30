T. Hatziieremias’tan Ayasofya provokasyonu!

YUNANİSTAN MİLLETİNDEN YENİ PROVOKASYON

Yunanistan Muhafazakar Partisi’nin kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Hatziieremias, Yunan bayrağının yer aldığı Ayasofya Camii ve İstanbul’u işgal eden Yunan askerlerinin yer aldığı dijital olarak değiştirilmiş bir görseli “Yakında” notuyla yeniden paylaştı. Bu paylaşım, Helen milliyetçiliğinin Ayasofya ve İstanbul üzerindeki iddialarını daha da artıran provokasyon olarak değerlendiriliyor.

EGE’DE GİZLİ ENDİŞELER

Yunan medyası, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki her tatbikatını büyük bir endişeyle takip ediyor. “Türkler bir gece ansızın böyle gelirse” düşüncesiyle hareket eden Yunan siyasetçilerinin eylemleri, Türk milletinin ordusuyla gösterdiği vakur duruşu sayesinde provokasyondan öteye geçemiyor. Bu durum, Türkiye’nin askeri gücünün, Yunanistan’daki provokatif eylemlere karşı bir denge unsuru olarak öne çıktığını gösteriyor.