T. I. Ercan, B. V. S. Yıldırım, Ziyaret Gerçekleştirdi

TUĞBA IŞIK ERCAN’DAN BİLECİK ZİYARETİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, beraberinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, kentte gerçekleştirilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

KADINLARIN SİYASETTEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ziyaret esnasında Ercan, kadınların siyasetteki yerini ve teşkilatların çalışmalarını değerlendirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım ise Bilecik teşkilatının sahadaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Vali Sözer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen iş birliğinin kente olan katkısının önemine vurgu yaptı. Ziyaret, günün anısına çekilen bir hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.