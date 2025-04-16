T.K. Gönüllüleri Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi

ŞEHİTLERE SAYGI ZİYARETİ

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi gönüllüleri, Şehitler Haftası çerçevesinde Ağrı Merkez Şehitliği’ni ziyaret ediyor. Bu anlamlı ziyarette, gönüllüler şehit mezarları yanında Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ediyor. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Türk Kızılayı yetkilileri bu tür etkinliklerin toplumsal birlik ve dayanışma açısından önemli olduğunu vurguluyor.

GÖNÜLLÜLÜK BİLİNCİNİ ARTIRIYOR

Her yıl düzenlenen ziyaretlerin, gönüllülük bilincini pekiştirdiği ve gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını artırdığı ifade ediliyor. Bu tür etkinlikler, toplumda dayanışma ruhunu kuvvetlendirerek, bir arada olmanın değerini hatırlatıyor. Gönüllülerin katılımı ile gerçekleşen bu ziyaretler, aynı zamanda şehitlerin aziz hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.