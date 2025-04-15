Tāklāmakān, En Büyük Kumul Çölü

TAKLAMAKAN ÇÖLÜ’NÜN ÖNEMİ

URUMQİ, 15 Nisan — Çin’in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alan Taklamakan Çölü, 3.046 kilometrelik çevresi ve 337.600 kilometrekarelik yüzölçümüyle ülkenin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük hareketli kumul çölü olma özelliği taşıyor. Uzun yıllardır devam eden kum önleme ve kontrol çabaları sayesinde, 28 Kasım 2024’te çöl, kum engelleyici bir yeşil kuşakla tamamen çevrelenmiş olacak.

AĞAÇLANDIRMA HEDEFLERİ

Xinjiang, 2025 yılında yaklaşık 796.000 hektarlık bir alanda ağaçlandırma yapmayı amaçlıyor. Bu ağaçlandırmanın 562.666 hektarı, Taklamakan Çölü’ndeki çölleşme ile mücadelede ön hat koruma çalışmalarına ayrılmış durumda. Bu ağaçlandırma faaliyetleri, Çin’in kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi olan Üç Kuzey Barınak Ormanı Programı’nın bir parçasını teşkil ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜCADELE VE YAŞAM KOŞULLARI

Xinjiang, kum engelleyici yeşil kuşağı daha da genişletmeyi ve çöl kontrol çabalarını artırmayı hedefliyor. Bu girişimler, sürdürülebilir kum mücadelesi sağlarken aynı zamanda yerel halkın yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.