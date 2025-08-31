Haberler

T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

SÜPER LİG’DE EŞİTLİK

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Papara Park Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu’nun attığı golle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 tamamladı.

Karşılaşmanın sonlarına yaklaşırken, 88. dakikada Samsunspor’dan Marius Mouandilmadji, skoru dengeleyen golü attı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10’a, bir maç eksiği olan Samsunspor ise 7’ye yükseltti.

GELECEK MAÇLAR

Trabzonspor, ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Öte yandan, Samsunspor evinde Antalyaspor’u konuk edecek.

Yılı İçin Hızla Artan Fiyatlar

Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi değerleri bu yıl İstanbul'un bazı bölgelerinde 15 katına kadar yükseldi. Bu artış, konut piyasasında büyük etkiler oluşturabilir.

