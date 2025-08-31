T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

SÜPER LİG’DE EŞİTLİK
Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Papara Park Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor, 16. dakikada Paul Onuachu’nun attığı golle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 tamamladı.
Karşılaşmanın sonlarına yaklaşırken, 88. dakikada Samsunspor’dan Marius Mouandilmadji, skoru dengeleyen golü attı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 10’a, bir maç eksiği olan Samsunspor ise 7’ye yükseltti.
GELECEK MAÇLAR
Trabzonspor, ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Öte yandan, Samsunspor evinde Antalyaspor’u konuk edecek.