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T.S.B.S.L. Maç Sonucu: S.Y. 84-77 D.L

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Darüşşafaka Lassa: Sibande 6, Moore 15, Tinkle 15, Brajkovic 14, Appleby 14, Enes Berkay Taşkıran 7, Pecarski 6, Ege Demir, Tolga Kay
Semt77 Yalovaspor: Griffin 2, Kadir Bayram 15, Krampelj 10, Ege Özçelik 2, Sherfield 18, Boran Güler 14, Martin Peterka 6, Yiğit Onan 15, Melih Kapucu 2

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 20-13
Devre: 39-27
3. Periyot: 54-49
Normal Süre: 70-70

FAUL DURUMU

Beş faulle çıkan oyuncu: 47.44 Martin Krampelj (Semt77 Yalovaspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında, Semt77 Yalovaspor, normal süresi 70-70 biten maçı uzatma sonucunda 84-77’lik skorla Darüşşafaka Lassa’yı yeniyor.

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