T. Süper Lig’in Son Haftasında Trabzonspor, Antalyaspor’u 2-0 Yendi

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’NİN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in sezonun son haftasında Onvo Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası teknik direktör Fatih Tekke, takımın geleceği ve oyun tarzı hakkında önemli açıklamalar yaptı. “Ön alan baskısını sürekli yapabilen, top kendisindeyken oyun organizasyonlarında daha net ve daha farklı bir takım kurma amacım ve hedefim var. Umarım bu gerçekleşir.” diyen Tekke, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında düşüncelerini paylaştı.

MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tekke, karşılaşmanın kendilerinin üstünlüğüyle geçtiğini ifade ederek, “İyi oynadığımız bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.” şeklinde konuştu. Son 11 lig maçında iyi bir performans sergilediklerini belirten Tekke, tüm oyunculara teşekkür etti ve birçok problem yaşanmış olmasına rağmen “çok şey” başardıklarını aktardı. Öne çıkardığı bir diğer konu ise sahada 6 Trabzonlu oyuncunun yer alması oldu.

PSIKOLOJIK DURUM VE GELECEK HEDEFLERİ

Fatih Tekke, futbolcuların kendisinin söylediklerini yerine getirmeye çalıştığını ve takımın içinde sadece futbolcuların değil, psikolojik bir grup olduğuna dikkat çekti. “Şu an insanların çoğunun yüzü gülüyor. Bu önemli. Değiştirmek kolay değil.” dedi. Bunun yanı sıra, Trabzonspor’un büyük bir iş başardığını vurgulayan Tekke, ” Avrupa kupalarına gidebilir miydik? Evet, olabilirdi ama 11 hafta yetmedi. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray’a mağlup olduk.” sözleriyle, başarılı bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

TRANSFER SÜRECİ VE OYUNCU GELİŞİMİ

Tekke, transfer sürecinde yaşanacak sorunlar hakkında da görüşlerini paylaştı. “Seneye yarışan bir takım inşallah olacak. Ben bu yüzden buradayım.” diyerek, oyunculara güvenilmesi gerektiğini belirtti. “Bugün burada oynayan çocuklarınıza güvenin. Bu çocukların güvene ve sürece ihtiyacı var. Bir anda olması mümkün değil. Sabretmek gerekiyor.” ifadesini kullandı. Son olarak, kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili isim veremeyeceğini, ancak Cihan Çanak’ın seneye takımda kalacağı bilgisini verdi.