T Teker Koptu, K V İlerledi

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Elazığ’da seyir halindeyken bir anda tekeri kopan Tofaş Şahin otomobil, kıvılcımlar saçarak ilerlemeye devam etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olay, Maden ilçe girişinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi.

TEKERİN KOPUŞU

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobilin tekeri aniden koptu. Tekerin kopmasıyla birlikte araç, ilerlerken kıvılcımlar çıkarmaya başladı. Sürücü ise durumu fark ederek aracı sağa çekmeyi başardı. Bu sırada, potansiyel bir facianın önüne geçilmiş oldu. Olay anı, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.