T. Trump, E. Erdoğan’ı D. K. olarak tanımladı

TRUMP’IN ERDOĞAN HAKKINDAKİ SÖZLERİ BÜYÜK YANKI UYDURDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye ile ilgili uluslararası basında önemli bir etki yarattı. Trump’ın Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler ve Türkiye’nin Suriye’deki rolüne ilişkin değerlendirmeleri kamuoyunda büyük bir ilgi oluşturdu.

ERDOĞAN’I “GÜÇLÜ VE ZEKİ” OLARAK TANIMLADI

Trump, yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için “çok güçlü ve zeki bir lider” ifadesini kullandı. İlişkilerinin oldukça sağlam olduğunu belirten Trump, Türkiye’nin Suriye’deki rollerine dair şu sözleri sarf etti: “Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. Türkiye, Suriye’de kimsenin yapamadığını yaptı. Hakkını vermek lazım.”

ABD BAŞKANI ORTA DOĞU’TA NETANYAHU’YU ELEŞTİRDİ

Trump, açıklamalarında İsrail’in Orta Doğu’daki askeri müdahalesini de eleştirdi. Netanyahu’ya hitaben, “Erdoğan’la çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan’ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı.” şeklinde konuştu. Basın açıklaması sonrasında Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri, kısa sürede geniş bir yankı buldu.