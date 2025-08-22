T. Trump, Savaşı Değerlendirdi. Gidişat Bilinmez

YENİ DÖNEM İÇİN BELİRSİZLİK

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, “Önümüzdeki 2 hafta içinde Rusya-Ukrayna Savaşı’nın nereye gideceğini ya da benim nereye gideceğimi göreceğiz. İki tarafa da gidebilirim” ifadelerini kullandı. Oval Ofis’te 2026 Dünya Kupası hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna’daki bir ABD fabrikasının Rus hava saldırısıyla hedef alınması ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine dair gelen bir soruyu yanıtladı.

OLUMSUZ GİDEN PROSES

Trump, “Bundan memnun değilim, o savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Yedi savaşı çözdüğümü söyledim. Aslında savaş öncesi dönemleri de düşünürseniz üç tane daha ekleyin. Böylece 10 olur. Ama bu savaş farklı. Çok fazla öfke, çok fazla nefret var. Orada muazzam bir nefret var. Bakalım ne olacak. Sanırım 2 hafta içinde savaşın nereye gideceğini ya da benim nereye gideceğimi göreceğiz. İki tarafa da gidebilirim” dedi. Bu bağlamda, Trump, Putin’e süre verip vermeyeceği sorusunu ise “Bakın, tango iki kişiyle yapılır. O ikisiyle bir toplantı yapmak istediğimi anlıyorsunuz. Belki sonuç çıkmaz, belki çıkar ama göreceğiz. İnsanlar ölmeye devam ediyor” şeklinde yanıtladı.

STRATEJİK KARARLAR

Trump, geçmişte Hindistan ile Pakistan arasında nükleer savaşa dönüşebilecek sorunları çözdüğünü belirterek, “30 yıldan uzun süren 3 savaşı çözdüm. Ama bu farklı” dedi. İleriye dönük vereceği kararların savaşın yönünü değiştirebileceğini vurguladı. “İki hafta sonunda iki yol var. Ya büyük yaptırımlar ya da büyük gümrük vergileri. Belki de her ikisi. Ya da hiçbir şey yapmayacağız ve bu sizin savaşınız diyeceğiz” açıklaması yaptı.

GENÇLERİN KAYBI

Trump, savaşın genç askerler üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Her gün 5 ila 7 genç çocuk ölüyor. Düşünün, siz bir ebeveynsiniz, oğlunuz evden ayrılıyor ve bir hafta içinde kafasından vuruluyor. Ben savaşları durdurmayı seviyorum. İnsanlar tam tersini bekliyordu ama ben herkesi savaştan çıkarıyorum” şeklinde konuştu.