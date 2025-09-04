T Ürk M İll İ F Utbol T Ak İm I, 2026 F İF A D Ünya K Upas I N I, G Ürc İstan’ I 3-2 Yendi

A MİLLİ TAKIM GÜRCİSTAN’LA ZİRVEYE YÜKSELDİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 yenerek şampiyona için önemli bir başlangıç yaptı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın ikinci yarısında 52. dakikada Arda Güler’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus, topu Kerem Aktürkoğlu’na iletti. Kerem, penaltı noktası üzerine gelen topu ağlara göndererek Türkiye’yi 3-0 öne geçirdi. 63. dakikada Kvaratskhelia’nın şutunda top direkten döndü ve arka taraftan Davitashvili topu filelerle buluşturdu. 1-3. 71. dakikada VAR incelemesi sonrası hakem Davide Massa, Barış Alper Yılmaz’a direkt kırmızı kart gösterdi. 84. dakikada Kvaratskhelia’nın ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şut kaleci Uğurcan tarafından kurtarıldı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Son dakikalarda, 90+8’de yine Kvaratskhelia’nın yerden vurduğu şut, Türk kalecinin müdahalesinden sonra ağlarla buluştu ve skor 2-3’e geldi.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın oynandığı stat Boris Paichadze, hakemler Davide Massa, Filippo Meli ve Stefano Alassio tarafından yönetildi. Gürcistan’ın kadrosunda, kaleci Mamardashvili, defans oyuncuları Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochosvili ve orta sahada Tsitaishvili gibi isimler yer aldı. Teknik Direktör Willy Sagnol’un yönetimindeki Gürcistan takımı, değişikliklerle takımı güçlendirirken, Türkiye ise Uğurcan Çakır’ın kalede olduğu kadrosuyla sahaya çıktı.

Türkiye’nin galibiyeti, Mert Müldür’ün 3. dakikada, Kerem Aktürkoğlu’nun ise 43. ve 52. dakikalarda attığı gollerle geldi. Kırmızı kart Barış Alper Yılmaz’a 71. dakikada gösterildi. Maçta ayrıca, Gürcistan’dan Kvaratskhelia ve Davitashvili’nin golleriyle karşılık verildi. Sarı kartlar ise Gürcistan’dan Lochoshvili, Kakabadze, Kochorashvili, Mikautadze ile Türkiye’den İsmail Yüksek, Kenan ve Hakan Çalhanoğlu’na gösterildi.