T Ürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı, Taraftara Teşekkür Etti

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI BAŞARISINI KUTLADI

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın Danimarka karşısında 3-2 galip gelmesinin ardından salonda gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, atmosferin oldukça güzel olduğunu vurguladı. “Bu takımı bağrına basan taraftara teşekkür ediyorum. Zorlu geçen mücadelede son sayıya kadar pes etmedik. Avrupa Şampiyonası finallerini bu maçla garantileyen takıma ayrıca teşekkür ediyorum. 40 küsur yıldır spor adamıyım ama böyle muhteşem bir taraftar henüz görmedim” dedi. Üstündağ, 6 Şubat depreminde büyük hasar alan bir ilin motivasyon açısından takıma büyük bir destek vererek sahip çıktığını ifade etti. “Takımımızda onlara bu galibiyeti armağan ettik” şeklinde konuştu.

Oyuncu Bedirhan Bülbül, bu karşılaşmaya 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenler için oynadıklarını belirtti. “Aldığımız galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Malatya’da hala deprem yaraları sarılıyor. Derinden üzüntü yaşadık. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte de Malatya’da oynamaya devam ederiz” dedi.

Beytullah Hatipoğlu ise alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurguladı. “Malatya seyircisine teşekkür ederiz. Oyuna iyi başlamadık ama sonunu iyi getirdik. Emeği geçen herkesin eline sağlık” ifadelerini kullandı.