T. Valisi R. Soytürk, Ziyaretler Gerçekleştirdi

VALİ SOYTUĞUN SÜLEYMANPAŞA’DA YAPTIĞI ZİYARETLER

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Valilikten gelen bilgilere göre, Soytürk, ilk olarak Süleymanpaşa Belediyesi’ne bağlı Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek burada gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Aynı zamanda kursiyerlerle sohbet etti.

ÖĞRENCİLERLE EĞLENCELİ ANLAR GEÇİRDİ

Vali Soytürk, daha sonrasında 13 Kasım Ortaokulu’na geçti. Ziyaret sırasında öğrencilerin oyunlarına katılarak derse eşlik eden Soytürk, öğrencilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Aynı zamanda, öğretmenlerden eğitim süreci ile ilgili detaylar aldı. Ziyaretleri esnasında Soytürk’e, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve valilik Roman koordinatörü Süleyman Karatepe eşlik etti.