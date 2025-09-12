T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG SEDAN MODELİ AYVALIK’TA GÖRÜNTÜLENDİ

TOGG’un yeni sedan aracı olan T10F, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yolda ilerlerken görüldü. EURO NCAP güvenlik testlerinden 95 puan alarak 5 yıldız kazanan T10F, bu testlerde birçok otomobil markasını geride bırakarak dikkat çekiyor. Yerliler, merakla beklenen bu sedan modeline ilgilerini gösteriyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ

Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde ilerleyen T10F’yi gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydediyor. Yerli otomobil, bölgedeki insanlar tarafından büyük beğeni topluyor. TOGG’un T10F modelinin satışa sunulması ise önümüzdeki dönemde bekleniyor.

GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF OLACAK

T10F’nin, güvenlik, donanım ve tasarım özellikleriyle kendi segmentinde güçlü bir alternatif sunacağı belirtiliyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan bu model, Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olacak gibi görünüyor.