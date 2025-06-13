T10F fiyat listesi açıklandı

TOGG T10F SATIŞA SUNULUYOR

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olan TOGG, çok yakında T10F modelini satışa sunma hazırlıklarını sürdürüyor. Bunun yanı sıra, TOGG T10F için sunulacak finansal seçenekler de netleşiyor.

TEŞVİK PAKETLERİ DEVREYE GİRDİ

Kısa bir süre önce sadece TOGG’u kapsayan iki yeni teşvik paketi yürürlüğe girdi. Bu teşvikler, aslında Türkiye’de üretilen tüm elektrikli otomobilleri dahil ediyor. Ancak, Türkiye’de üretilen tek elektrikli otomobil TOGG olduğu için, bu teşvikler çoğunlukla TOGG’a özel bir teşvik olarak görülüyor.

TOGG T10F’UN MALİYETİ NEDİR?

Bu teşvikler sayesinde TOGG T10F almak isteyenler için maliyetler hakkında merak edilen detaylar da ortaya çıkmaya başladı. TOGG T10F modelinin alımının ne kadar olacağı ile ilgili bilgiler hızla gündeme geliyor.