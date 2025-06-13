T10F İçin Fiyat Listesi Açıklandı

YERLİ OTOMOBİL TOGG’UN YENİ MODELİ SATIŞA ÇIKIYOR

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, yakında T10F modelini satışa sunuyor. Finansal seçenekler de netleşmeye başladı. Kısa bir süre önce yalnızca TOGG’u kapsayan iki yeni teşvik paketi yürürlüğe girdi. Bu teşvik paketleri, aslında Türkiye’de üretilen tüm elektrikli otomobilleri kapsıyor. Ancak Türkiye’de üretilen tek elektrikli otomobil TOGG olduğu için, bu destekler TOGG’a özel bir teşvik olarak değerlendiriliyor.

TEŞVİK PAKETLERİ VE MALİYET DETAYLARI

Peki, bu teşviklerle TOGG T10F almak ne kadara mal oluyor? Bu konu, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Teşviklerin sağladığı avantajlar, potansiyel alıcılar için önemli bir faktör haline geliyor. TOGG’un T10F modeli için alım koşulları ve toplam maliyetler hakkında detaylar, meraklıları bekliyor.