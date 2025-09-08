T10F, Türkiye’nin Yeni Sedan Modeli

TOGG T10F’İN TANITIMI

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg, SUV modeli T10X’in ardından şimdi de sedan segmentinde etkileyici bir tanıtım yapmaya hazır: TOGG T10F. CES 2024 fuarında ilk kez sergilenen bu yeni model, sadece estetik ve modern tasarımıyla değil, aynı zamanda sunduğu teknik yenilikler ve geniş kullanıcı kitlesine hitap eden donanımlarıyla da dikkat çekiyor. TOGG T10F’in fiyatı ve çıkış tarihi gibi konular da merak ediliyor.

TOGG T10F FİYATI NEDİR?

TOGG T10F için henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak medya ve uzman analizleri birkaç tahminde bulunuyor. Aydınlık gazetesine göre, başlangıç fiyatı 1.300.000 TL ile 1.350.000 TL arasında değişebilir. EkolTV, T10F’in yaklaşık 1.3 milyon TL etiketine sahip olacağı yönünde bir öngörüde bulunuyor. Karar.com kaynakları ise T10X’i referans alarak, başlangıç fiyatının 1.3 milyon TL, bazı donanım ve bataryalar ile fiyatın 1.5 milyon TL’ye yükselebileceğini belirtiyor. TGRT Haber ise T10F’in fiyatının 1.6 ile 1.8 milyon TL arasında başlayabileceğini, uzun menzil ve AWD versiyonlarının ise 2.2 milyon TL’yi geçebileceğini öne sürüyor. Özetle, tahminler 1.3 milyon TL ile başlayıp, donanıma bağlı olarak 1.8 – 2.2 milyon TL seviyelerine yükselebiliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE SATIŞ TAKVİMİ

TOGG T10F’in satışa çıkış takvimi hakkında çeşitli bilgiler mevcut. Aydınlık, T10F’in Nisan ayında ön siparişe çıkacağını, Haziran ayında ise satışa sunulmasının beklendiğini bildiriyor. Yenidevir.com.tr kaynakları, Nisan – Mayıs 2025 döneminde ön talep toplanacağını ve yaz aylarında teslimatların yapılmasının planlandığını belirtiyor. CNN Türk ise, 2025 içinde öncelikle Türkiye’de, ardından Avrupa’da satışa sunulmasının öngörüldüğünü aktarıyor. Haber7, Mart veya Nisan 2025’te satışın başlayabileceğini ifade ediyor. TGRT Haber ise, 2025 yazında T10F’in satışa çıkarılmasının beklendiğini söylüyor.

T10F TEKNİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ

TOGG T10F’in teknik ve donanım özellikleri de kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Performansı ve iç mekan tasarımı dikkat çekiyor. Ayrıca araç, iki yeni Türkiye rengiyle birlikte tanıtıldı. Modern ve sportif bir görünüm sunan araçta, kontrast tavan seçeneği gibi çeşitli tasarım detayları da mevcut.